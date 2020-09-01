Шесть городов Нижегородской области победили в конкурсе "Малые города и исторические поселения" Культура и отдых

Шесть населенных пунктов Нижегородской области стали победителями IV всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения – 2021", который проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Итоги на заседании правительства подвел премьер-министр России Михаил Мишустин. Было подано 10 заявок.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по решению федеральной комиссии в номинации "Исторические поселения" победителем от региона стал Арзамас с проектом благоустройства улицы Карла Маркса. Из федерального бюджета город получит грант в размере 50 млн рублей.

В номинации "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек" лучшим признан Саров с проектом преображения детского парка на улице Сосина. Из федерального бюджета на этот проект направят 80 млн рублей.

В номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек" победителем признан Семенов. На создание креативной территории "Фабрика развития ремесел" город получит 70 млн рублей. А в номинации "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек" победителями названы сразу три населенных пункта Нижегородской области, которые получат на реализацию своих проектов по 50 млн рублей: это Чкаловск, Ворсма и Первомайск. Благоустраивать будут пристань в Чкаловске, берег озера Тосканка в Ворсме и Майский парк в Первомайске. В сумме 6 победителей получат 350 млн рублей.

"Приятно, что три населенных пункта - Арзамас, Семенов и Саров - повторно стали победителями этого конкурса. Благодаря федеральному гранту в Арзамасе уже преобразился парк Гайдара, в Сарове - парк Зернова, а в Семенове - улица Заводская. С каждым годом конкуренция становится все серьезнее. Качество проектов улучшается, и мы стараемся не отставать от коллег. Результат очевиден: Нижегородская область вошла в число регионов с наибольшим количеством городов-победителей. Рассчитываем, что реализация проектов кардинально изменит облик наших малых и исторических поселений, выведет их на совершенно новый уровень качества жизни. Для нас важно, чтобы в дальнейшем результаты работы получили высокую оценку жителей", - отметил Глеб Никитин.

Всего победителями IV всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 160 городов России. Согласно решению правительства призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы будет увеличен в два раза — с 5 до 10 млрд рублей.

"Конкурс проводится уже не первый год. Ежегодно определялось не менее 80 победителей. В этот раз правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Специальная комиссия будет отбирать 160 победителей. Соответствующее постановление подписано. Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения", — заявил Михаил Мишустин.

Напомним, Нижегородская область трижды становилась победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". В 2018 году победителями стали Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса, составила 325 млн рублей. В 2019 году в число городов, получивших федеральное финансирование, вошли Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Сумма гранта – 249 млн рублей. В конкурсе 2020 года победителями признаны Выкса, Городец, Шахунья и Бор. Общая сумма, которую города получат на преображение, составит 295 млн рублей. Это третий результат по России.

В конкурсе 2020 года победителями стали Бор, Выкса, Городец и Шахунья. Общая сумма гранта - 295 млн рублей.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для Нижегородской области: он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.