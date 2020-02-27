Городец, Шахунья, Бор и Выкса стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" Общество

Городец, Шахунья, Бор и Выкса стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" 2020 года, который проходит в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Итоги подвело министерство строительства России в Тюмени.

Размеры грантов

По решению федеральной комиссии грант в размере 70 млн рублей получит Городец на проект благоустройства комплекса общественных пространств в Музейном квартале.

Среди победителей оказалась и Шахунья с проектом Покровского парка. Из федерального бюджета на этот проект направят 45 млн рублей.

Также грант получит Бор на проект благоустройства историко-рекреационной территории Моховые горы.

Второй раз победителем стала Выкса. В этом году на конкурс она представила проект благоустройства индустриально-туристского парка "Баташев". Сумма грантов для этих двух городов составит 90 млн рублей.

Ознакомиться с проектами подробнее можно по ссылке.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в сумме 4 победителя получат 295 млн рублей. Это третий результат по России.

"Я очень рад, что Нижегородская область уже третий год становится победителем в этом конкурсе и получает федеральные средства на преображение малых городов. Все проекты были тщательно проработаны. Очень важно и то, что в их создании принимали активное участие жители. Неоднократно на обсуждениях они высказывали свои предложения и свое видение, как должен преобразиться парк или квартал. И именно вклад людей в проекты в большей степени и обеспечил победу наших городов в этом конкурсе", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в 2020 году на всероссийский конкурс поступило 300 заявок. Из них федеральная комиссия выбрала 80 проектов-победителей.

В 2019 году победителями Всероссийского конкурса стали 4 города: Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составила 249 миллионов рублей. Работы по преображению общественных пространств в этих городах начались.

В 2018 году победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" стали 4 города Нижегородской области. Это Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса - 325 миллионов рублей.

По итогам этого конкурса появились: арка молодоженов и комьюнити-центр в парке им. А.П. Гайдара в Арзамасе; лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа в Семенове; парк культуры и отдыха "Лебединый рай" в Выксе.