Памятную доску Герою Советского Союза Ивану Ивлиеву установили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Памятную доску Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Ивану Дмитриевичу Ивлиеву открыли сегодня, 2 сентября, в Нижнем Новгороде. Мемориал установлен на доме №1 по улице Минина, где он жил последние пять лет.

С ходатайством об установке мемориальной доски выступила общественная организация ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода. Памятная доска Герою Советского Союза была согласована с его родственниками.

Сын Героя Советского Союза Дмитрий Ивлиев отметил, что это очень важный момент для его семьи.

"Отец считал себя коренным нижегородцем. Он очень любил город Горький, знал его историю, достопримечательности. Помню, когда мы с семьей в первый раз приехали в Нижний Новгород, он устроил для нас пешую экскурсию по улице Свердлова (сейчас – ул.Большая Покровская). Он рассказывал обо всех исторических зданиях и любил гулять по Верхневолжской набережной", – вспоминает Дмитрий Ивлиев.

"Память о наших героических земляках – это всегда укрепление связи времен, а память формируется поступками, которые мы делаем в настоящем", – сказал и.п. главы города Юрий Шалабаев. Он выразил надежду, что в день рождения Ивана Ивлиева (15 января) и в дни военных праздников это место будет собирать нижегородцев, которые помнят и чтут историю.

Фото: с сайта wikipedia.org

СПРАВКА:

Иван Ивлиев попал на Западный фронт Великой Отечественной войны в июне 1941 года. С 24 декабря 1943 года по 17 марта 1944 года командовал гвардейской танковой бригадой на Третьем Украинском фронте. Участвовал в Березнеговато-Снигирёвской операции. 17 марта 1944 года был ранен в бою в районе села Михайловка Николаевского района. После выхода из госпиталя в июне 1944 года был назначен командиром третьей танковой бригады 23-го танкового корпуса Второго Украинского фронта. Сражался при освобождении Украинской и Молдавской ССР. В завершающий год войны во главе бригады освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию.

Генерал-лейтенант Иван Ивлиев в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда", орденом Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Трагически погиб в автокатастрофе в феврале 1966 года.