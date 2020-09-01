Останки людей обнаружены на песчаном карьере в Березовой пойме Общество

Фото: с сайта СК России

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Останки людей обнаружены в августе во время земляных работ на песчаном карьере в Березовой пойме Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном СУ СК РФ.

Согласно информации, обнаружено десять скелетов, которые ориентировочно, датируются 40-50-ми годами прошлого века.

Как пояснили в ведомстве, видимых повреждений, которые бы указывали на насильственный характер смертей, не обнаружено.

В настоящее время следственным управлением проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит время и причину смертей.

Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили под Ленинградом останки летчика родом из Горьковской области.