Останки людей обнаружены на песчаном карьере в Березовой пойме

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Останки людей обнаружены в августе во время земляных работ на песчаном карьере в Березовой пойме Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном СУ СК РФ.
Согласно информации, обнаружено десять скелетов, которые ориентировочно, датируются 40-50-ми годами прошлого века.
Как пояснили в ведомстве, видимых повреждений, которые бы указывали на насильственный характер смертей, не обнаружено.
В настоящее время следственным управлением проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит время и причину смертей.
Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили под Ленинградом останки летчика родом из Горьковской области.
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