"На выборах в Нижегородской области будут работать около 1000 наблюдателей", - Евгений Семёнов Политика

Голосование на выборах депутатов регионального и муниципального уровней стартовало в Нижегородской области 2 сентября. Руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов рассказал о готовности общественного наблюдения к работе на выборах.

"Сегодня начал работу Ситуационный центр Общественной палаты. Нам эта работа хорошо знакома, у нас уже есть опыт, который признан одним из лучших в России. Мы к этой работе приступили с глубоким пониманием своих задач", - объяснил он.



"С сегодняшнего дня открывается работа ситуационного центра, где по графику будут дежурить члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан, начинают работать телефоны горячей линии. В течение всего времени голосования будут функционировать мобильные группы, которые выезжают по запросам наблюдателей на избирательные участки, если там складывается какая-то нештатная ситуация, помогают нашим наблюдателям в ней разобраться и принять правильное решение.", - продолжил Евгений Семёнов.

"В целом по Нижегородской области будет работать около 1 000 наблюдателей. В крупных городах – таких, как Дзержинск, где идут довыборы в Законодательное собрание, будут работать около 100 человек, а в Нижнем Новгороде на выборах в городскую Думу запланирована работа около 600 человек", - подытожил руководитель Ситуационного центра Общественной палаты.