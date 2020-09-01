Банк "Открытие": 55% жителей ПФО готовы брать кредиты и увеличивать потребление после пандемии Общество

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Невзирая на сложную экономическую ситуацию и ранее введенные ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, 43% респондентов в ПФО сохранили или увеличили уровень своих доходов. Таковы результаты исследования, проведенного банком "Открытие", сообщили в пресс-службе банка.

Говоря о своих расходах в период пандемии, 29% опрошенных жителей ПФО отметили, что их величина не изменилась, при этом 15% заявили об их росте из-за трат на досуг и непродовольственные товары. Другими причинами роста расходов были названы долги и бытовые сложности. В целом по России расходы во время пандемии увеличились у 28% респондентов.

Доходы почти половины жителей ПФО, принявших участие в исследовании, не изменились или увеличились. О готовности брать кредиты в случае необходимости заявили 55% респондентов округа. В целом, 46% опрошенных россиян заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. Наибольшая доля поклонников кредитов на Урале (63%) и на Северо-Западе (50%). При этом о готовности к новым кредитам заявили лишь 29% жителей Северного Кавказа и 35% москвичей и жителей Московской области, участвовавших в исследовании. 16% респондентов в принципе не против кредитов, но не будут брать их сейчас—либо из-за отсутствия необходимости, либо уже имеют обязательства перед банками.

Практически никто из респондентов не называл причиной отказа от кредита страх потерять работу во время нового карантина. 38% опрошенных россиян никогда не брали и не собираются брать кредиты. По результатам исследования, наибольший процент "отказников" — на Северном Кавказе (57%) и в Московском регионе (49%).

СПРАВКА:

Опрос проведен банком "Открытие" с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.