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Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавших нижегородских подростков

03 сентября 2020 11:16  [76] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавших нижегородских подростков. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Напомним, воспитанники школы интерната №8, расположенной на ул. Голубева в Нижнем Новгороде, Алексей Рубанов и Сергей Савин ушли 28 августа и с тех пор о них ничего не известно.

Согласно информации, обоим подросткам по 15 лет, у обоих худощавое телосложение.

Лёша Рубанов 175 см ростом, у него русые волосы и голубые глаза. На нём была синяя футболка и разноцветные шорты.

Серёжа Савин пониже, его рост 165 см, у него каштановые волосы, серые глаза. Он был в серой кофте с капюшоном и тёмных спортивных штанах.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, о местоположении детей, просят связаться с правоохранителями по тел. 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

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