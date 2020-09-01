Волонтеры просят помощи в поиске пропавших нижегородских подростков Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавших нижегородских подростков. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Напомним, воспитанники школы интерната №8, расположенной на ул. Голубева в Нижнем Новгороде, Алексей Рубанов и Сергей Савин ушли 28 августа и с тех пор о них ничего не известно.

Согласно информации, обоим подросткам по 15 лет, у обоих худощавое телосложение.

Лёша Рубанов 175 см ростом, у него русые волосы и голубые глаза. На нём была синяя футболка и разноцветные шорты.

Серёжа Савин пониже, его рост 165 см, у него каштановые волосы, серые глаза. Он был в серой кофте с капюшоном и тёмных спортивных штанах.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, о местоположении детей, просят связаться с правоохранителями по тел. 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.