"Голосование на выборах депутатов - это возможность повлиять на ситуацию в стране, в городе, в районном центре", - Анатолий Соколов Политика

Председатель Нижегородского областного союза организации профсоюзов Облсовпроф Анатолий Соколов прокомментировал преимущества досрочного голосования на выборах депутатов регионального и муниципального уровней, которое стартовало в Нижегородской области 2 сентября.

"Закон о выборах дает избирателям право голосовать досрочно или по открепительному талону в любом населенном пункте России. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса. Согласно данным общероссийского опроса, наибольшую дисциплинированность на выборах проявляют представители старшего поколения, и им будет спокойнее и безопаснее прийти на избирательный участок и проголосовать уже сейчас. Это удобно и для тех, кто в день выборов работает. Кроме того, в выходные, когда будет проходить Единый день голосования - 13 сентября, многие горожане разъезжаются по своим дачам. Поэтому многим было бы удобнее проголосовать досрочно", - считает Анатолий Соколов.

"Нижегородский Облсовпроф и его членские организации последовательно проводят политику, направленную на повышение уровня и качества жизни нижегородцев. А голосование - это возможность повлиять на ситуацию в стране, в городе, в районном центре. Это шаг к изменению нашего будущего и будущего наших семей. Хотелось бы напомнить, что национальный проект "Жильё и городская среда" для нижегородцев имеет особый смысл. В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода также немаловажно, кого мы выберем и как будем жить в нашем городе", - добавил он.

На правах лидера областной профсоюзной организации Анатолий Соколов призвал нижегородцев прийти на выборы.

Напомним, досрочное голосование по выбору депутатов регионального и муниципального уровней стартовало в Нижегородской области 2 сентября. Региональный избирком обратил внимание избирателей, что на выборах в Единый день голосования, 13 сентября, можно будет проголосовать только на избирательном участке по месту жительства.