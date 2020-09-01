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Политика

"Россия набрала опыт честных выборов", - Роман Стронгин

03 сентября 2020 12:27  [63] Политика
Роман Стронгин

Роман Стронгин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Общественной палаты Роман Стронгин прокомментировал журналистам предстоящие выборы депутатов всех уровней в Нижегородской области.

"Россия набрала опыт честных выборов. Предстоящие выборы совершенно отличаются от того, что было раньше. С одной стороны ничего необычного - это избрание на позиции в регионе и муниципальные органы. Наблюдателей не так много, масштаб не велик. А с другой стороны, и люди, и страна стали другими за короткое время. Поэтому эти выборы как первые", - отметил он.

"Что стало причиной? Принятие поправок в Конституцию РФ и пандемия. Поправки вызвали широчайшее обсуждение среди народа о судьбе страны. Решалось, кто такой депутат? Как защитить страну? Что должно быть сделано для народа? Какие даны гарантии? Огромное количество людей осознало, что это их будущее. Очень важно и расширение времени для голосования. Люди без спешки могут подумать, пообсуждать в семье. Они чувствуют, что участвуют в решение важных задач. А пандемия немедленно показала все это в действие – роль центра и власти на местах", - пояснил Роман Стронгин.

Он добавил, что наблюдатели не могут быть партийными, госслужащими, полицейскими, прокурорами и т.д. Это позволяет сделать выборы более прозрачными, поскольку у них нет личных интересов.

Напомним, что досрочное голосование по выбору депутатов стартовало в Нижегородской области.

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