Нижегородская администрация заключит договор РЗТ с "Юника Инвест" в границах ул.М.Ямская-Шевченко-Горького Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородская администрация заключит договор развития застроенной территории (РЗТ) с ООО "Юника Инвест" в границах улиц М.Ямская-Шевченко-Горького. Итоги аукциона подведены на сайте мэрии. Договор планируется заключить 4 сентября 2020 года.

Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного участника ООО "Юника Инвест" заключить договор по начальной цене предмета аукциона.

Речь идет о территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская и Горького (участок № 3). Для того, чтоб реализовать проект строительства, необходимо снести два дома по адресам: ул. Горького, 27 (2-этажное каменное здание) и ул. Горького, 35 (деревянное здание).

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Начальная цена права на заключение договора о РЗТ составляет 44 млн 404 тысячи рублей. Сумма задатка составляет 8,8 млн рублей.

Площадь застроенной территории составит 1,05 га (в т.ч. территории общего пользования 0,28 га).

Планируется построить 2 многоквартирных дома, количество проживающих составит ориентировочно 341 человек.

В феврале 2018 года сообщалось, что ООО "Юника Инвест" получило право на развитие трех территорий в центре Нижнего Новгорода (участки №№ 1, 2 и 3 в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Горького).

СПРАВКА:

ООО "Юника Инвест" зарегистрировано в 2015 году в Ижевске. Уставный капитал – 10 млн рублей. Учредители - корпорация "Юника", Япония (99,9% доли) и Мария Сазонова (0,1%). Последняя также является директором ООО "Юника Инвест". Основной вид деятельности – подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.