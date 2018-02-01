ООО "Юника Инвест" получило право на развитие еще двух территорий в центре Нижнего Новгорода Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Юника Инвест" получило право на развитие еще двух территорий в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



На 2 февраля 2018 года мэрия назначила пять аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ). Все они признаны несостоявшимися, так как на три из них не заявился никто (речь идет об участках в границах улиц Звездинка, Алексеевская – 3,8 млн рублей, улиц Маслякова, Ильинская - 10,7 млн рублей, улиц Лобачевского, Мечникова, Коммуны - 30,5 млн рублей).



На два из пяти аукционов заявилось только ООО "Юника Инвест". Компания получила право заключить по начальной цене (39,9 и 30,2 млн рублей) договор на РЗТ в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участки №№1 и 3 соответственно).



Напомним, что в январе 2018 года ООО "Юника Инвест" выиграло право на развитие участка №2 в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького



СПРАВКА:

ООО "Юника Инвест" зарегистрировано в 2015 году в Ижевске. Уставный капитал – 10 млн рублей. Учредители - корпорация "Юника" (99,9% доли) и Мария Сазонова (0,1%). Последняя также является директором ООО "Юника Инвест". Основной вид деятельности – подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.