"Важно осознанно подойти к выбору своих депутатов", - Валентина Цывова Политика

"В новый депутатский корпус должны прийти люди, представляющие социальную сферу, чтобы решить существующие там проблемы", - считает член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу за соблюдением избирательных прав граждан Валентина Цывова.

"Люди, которые считают, что их голос ни на что не повлияет, есть всегда. Но именно такие "неверующие" граждане, которые не хотят голосовать, чаще всего и говорят о том, что от них ничего не зависит. На самом деле, от нашего мнения очень многое зависит - это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что сегодня выбираем власть иначе. Все участки оборудованы видеокамерами, которые позволят видеть все, что происходит, в том числе во время подсчета голосов. На участках будут работать независимые наблюдатели, которые будут следить за законностью выборных процедур. И мы, общественные наблюдатели от Общественной палаты, рабочую группу которых я возглавляю, будем также неустанно следить за честностью голосования", - отметила Валентина Цывова.

"Каждый гражданин должен воспользоваться данным ему Конституцией правом и идти голосовать. Разве правы те люди, которые сами не приложили никаких усилий, чтобы был услышан их голос, не сделали ничего для того, чтобы выбрать власть, которая изменит жизнь к лучшему? Да, важно знать своих депутатов, идущих во власть, и осознанно подходить к их выбору – ведь они будут защищать ваши интересы в течение ближайших пяти лет. Нужно заранее изучить информацию о людях и партиях, за которые мы голосуем в своем округе, представителей партий и самовыдвиженцев, постараться понять, какая мотивация заставляет людей идти во власть. Одна из задач этих выборов - чтобы во власть пришли люди, представляющие социальную сферу: представители здравоохранения и образования, знающие реальные проблемы своих сфер и варианты их решения. Ранее в городском парламенте было немало представителей бизнеса, но предприниматели часто далеки от проблем простых людей", - считает Валентина Викторовна.

Также Валентина Цывова позитивно оценила механизм досрочного голосования, которое стартовало в Нижегородской области со 2 сентября.

"Сентябрь – это закрытие дачного сезона, и людям очень неудобно уезжать со своих загородных участков раньше времени либо уставшими сразу идти на участок для голосования. И это очень хорошо, когда у людей есть возможность в течение нескольких дней прийти и поучаствовать в выборах", - подчеркнула Валентина Цывова.