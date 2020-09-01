Почти 10 тысяч человек присоединились к "Диктанту Победы" в Нижегородской области Политика

В Нижегородской области прошла всероссийская акция "Диктант Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она организована "Единой Россией" в рамках федерального партийного проекта "Историческая память", напомнили в НРО партии.

В Нижегородской области было подготовлено более 140 площадок для проведения акции. Она охватила все без исключения муниципалитеты региона. Также все желающие могли проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны в режиме онлайн на сайте акции. Всего в течение двух первых часов со старта "Диктанта Победы" в регионе в нем приняли участие порядка 10 тысяч человек.

Особое внимание на площадках было уделено соблюдению санитарных норм в связи с эпидемиологической ситуацией. Все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты, рассадка осуществлялась с учетом социальной дистанции.

"К проведению "Диктанта Победы" мы готовились больше года. Планировали написать его еще в мае, но тогда это было небезопасно, и мы не стали рисковать здоровьем участников. И вот сегодня, 3 сентября, наконец-то состоялось мероприятие, которого мы все так ждали. В этом году в регионе значительно больше площадок, чем в прошлом. И в целом география Диктанта в этом году огромная. Сегодня его написали в 75 странах мира, ведь Вторая мировая война коснулась не только России и Германии, она коснулась большого количества стран. И я рад, что, несмотря на пандемию, несмотря на ограничения, которые наложили свой отпечаток, "Диктант Победы" состоялся!" - отметил депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

За 45 минут участникам необходимо было ответить на 25 вопросов, 5 из которых включали региональную составляющую. Материал был сформирован профессиональным сообществом и затрагивал разные периоды Великой Отечественной войны. Критерии оценки просты: максимальное число правильных ответов за минимальное время.

Как рассказала директор Нижегородского театра юного зрителя, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина, которая второй раз принимает участие в акции, вопросы в этом году стали сложнее.

"Любой экзамен это всегда волнение, но эмоции, конечно, переполняют, понимая, что справилась с заданиями. Когда вышли из аудитории сразу начали сверять, правильно ли ответили на те или иные вопросы. А они в этом году стали сложнее, глубже именно в исторической части. Это был не совсем тест, где можно наугад поставить галочку, а здесь ты должен был именно знать ответы. Много было визуальных заданий. Я очень благодарна организаторам, что у нас была возможность еще раз вспомнить факты о войне, подвиги наших предков. Сегодня все мы отдали дань уважения тем событиям, которые пережила наша страна", - поделилась впечатлениями Инна Ванькина.

Впервые к акции присоединились промышленные предприятия региона в рамках присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Площадки были организованы на Выксунском металлургическом заводе и Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол".

К акции в этом году подключились и силовые ведомства — МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они провели "Диктант Победы" в том числе в своих профессиональных учебных заведениях. Одно из них – Нижегородская академия МВД России.

Верификация бланков и подсчет результатов будет проводиться автоматизировано на федеральном уровне.