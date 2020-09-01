Стратегический план развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" презентовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Стратегический план развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" презентовали в Нижнем Новгороде 3 сентября 220 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Сергей Морозов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Мы уделяем огромное внимание развитию этой территории. На данный момент здесь уже реализовано и реализуется много проектов по созданию комфортной среды, в том числе по национальному проекту "Жилье и городская среда". Буквально накануне Арзамас и Саров второй раз стали победителями Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения", получив на благоустройство федеральные гранты. Также осуществляются и туристические проекты. Представленная сегодня стратегия учитывает и включается в себя все эти мероприятия. Таким образом, мы подходим к развитию кластера комплексно. Мастер-план не даст нам забыть о приоритетах внутри городов, будет четким вектором развития, которому мы должны следовать", - сказал Глеб Никитин.

Разработкой стратегического плана занимались ДОМ.РФ и правительство Нижегородской области совместно с КБ "Стрелка". Целью создания документа является формирование условий для долгосрочного пространственного и социально-экономического развития составляющих кластера - трех населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

В рамках плана предлагается создать экологическую тропу от Арзамаса до Сарова. Это пешеходные и велосипедные дорожки с местами для кратковременного отдыха и ночевок. Подобная сеть обеспечит возможность развития в регионе экотуризма. Также предлагается создать новые объекты притяжения в центре Дивеева, например, построить туристический офис с выставочным пространством, гостиницу с гастрономическим двориком. Кроме того, жителям и гостям кластера будут доступны креативные пространства в Арзамасе.

"На территории кластера находится 98 достопримечательностей, включая святые места, связанные с духовным становлением Серафима Саровского, 22 объекта культурного наследия – здания постройки XVIII-XX веков. Насчитывается 34 особо охраняемые природные территории, в том числе Пустынский заказник в Арзамасском районе, дендрарий в Арзамасе, Дальняя и Ближняя пустыньки в Сарове. Так что туристический потенциал у кластера огромен. Однако сейчас только 411 тысяч человек в год посещают эти места. Мероприятия, которые предусмотрены в стратегическом плане, будут способствовать повышению туристического потока", – отметил Денис Филиппов.

Согласно расчетам туристический поток в кластере увеличится до 1,8 млн человек к 2030 году. Помимо развития туристического потенциала, ключевыми направлениями плана стали восстановление природного каркаса, формирование привлекательного облика среды и создание связной транспортной системы. Будут созданы новые дороги, пешеходные маршруты и удобные схемы движения. Появятся парковки, велодорожки и многое другое. А площадь общественных пространств и озеленения вырастет в два раза.

Стратегия предусматривает создание дизайн-проектов благоустройства: уже разработаны проекты для набережной реки Вичкинзы в Дивееве, вокзала в Арзамасе, парка у реки Сатис в Сарове. На территории кластера будет организована удобная пешеходная инфраструктура и навигация – для центров населенных пунктов кластера разработан дизайн-код.

Глеб Никитин также отметил, что в рамках развития кластера в регионе уже ведется работа по строительству северо-восточного обхода села Дивеева, начинается расчистка трех рек: Тёша, Сатис и Вичкинза.

Отметим, что стратегический план разрабатывался по инициативе попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Работа над документом проводилась в тесном сотрудничестве фонда ДОМ.РФ и правительства Нижегородской области. Создатели плана провели свыше 40 глубинных интервью с жителями, туристами, представителями бизнес-сообщества, городскими активистами. К разработке были привлечены международные и российские эксперты в области туризма, социально-экономического развития, транспорта, экологии, ландшафтной архитектуры.

Ранее реализацию плана дальнейшего развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" Глеб Никитин на рабочей встрече обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

СПРАВКА:

Проект по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" реализуется при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В апреле 2018 года была создана АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".

Приоритетными задачами проекта являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.

В январе 2020 года был запущен портал "Серафимова земля", который обеспечивает в том числе и информационное сопровождение проектов паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".