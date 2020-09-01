Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 18% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области с начала 2020 года снизился на 17,7% или на 13,2 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным на 1 сентября объем государственного долга составил 61,5 млрд рублей.

Ведомство уточняет, что снижение суммы госдолга связано, в том числе, с досрочным погашением кредитов коммерческих банков и погашением части основного долга по облигационным займам.

Напомним, что госдолг региона на 1 января 2020 года составлял74,7 млрд рублей и снизился за год на 354,4 млн рублей. На начало 2019 года госдолг составлял 75,05 млрд рублей, на 1 января 2018 года он был равен 76,029 млрд рублей.

Как пояснили в минфине, в августе область выплатила по облигациям 2013, 2015, 2018 годов выпуска 5,4 млрд рублей в качестве основного долга и купонных доходов.

На 1 сентября в структуре долга государственные гарантии составляют 0,3%, государственные ценные бумаги - 55,3%, кредиты, полученные из федерального бюджета – 44,4%. Коммерческие кредиты в структуре госдолга по данным на начало сентября отсутствуют.

В августе 2020 года министерство финансов заключило контракт на открытие кредитной линии в размере 5 млрд рублей с возможностью пользоваться деньгами в течение года. По данным на 1 сентября средства с кредитной линии не изымались, выборка будет производиться по мере возникновения потребности в заемных средствах.

В минфине также напомнили, что сейчас у области существуют кредиты, привлеченные у федерации. Ранее по 18 млрд рублей этих кредитных средств были заключены соглашения о реструктуризации до 2024 года. Однако 26 августа 2020 года были подписаны дополнительные соглашения и срок погашения по данным кредитам продлен с 2024-го по 2029 год. При этом данные соглашения сохраняют условие поэтапного снижения долговой нагрузки Нижегородской области по годам.