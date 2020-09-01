"Интерес россиян к управлению страной возрос", - Роман Стронгин Политика

Председатель Общественной палаты Нижегородской области, президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Стронгин считает, что гражданская сознательность россиян растет.

"Чуть больше двух месяцев назад мы проголосовали за обновленную Конституцию. Это голосование показало, что люди осознали свою значимость, их интерес к управлению страной возрос. Они поддержали поправки, вносимые в социальную сферу, защиту исторической памяти и Отечества, запрет двойного гражданства и счетов в иностранных банках для чиновников и депутатов", - сказал он.

"Кроме того, при голосовании по поправкам в Конституцию избирателям предоставили возможность досрочного голосования за несколько дней до официальной даты. Поэтому для миллионов людей уже не возникло проблемы, что нужно идти на избирательные участки исключительно в выходной день и ради этого менять свои личные планы. Очень хорошо, что эту практику решили сохранить и сейчас, в преддверии Единого дня голосования по выборам разных уровней. Важно, что досрочное голосование гораздо удобнее для людей, и мотив идти голосовать у них есть", - резюмировал Роман Стронгин.

Досрочное голосование стартовало в Нижегородской области 2 сентября.