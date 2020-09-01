Дело возбуждено из-за травмирования рабочего на Бору

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) возбуждено из-за травмирования рабочего на Бору. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 4 сентября 2020 года.
По версии следствия, утром 10 июля в одном из производственных помещений ООО "НПТ", расположенного на ул. Островского на Бору при нарезке на торцовочной пиле деревянных брусков для упаковки готовых изделий у рабочего предприятия под диск пилы попал рукав спецодежды. В результате были ампутированы 2 пальца левой кисти, а также повреждены еще 2 пальца. Рабочему 40 лет.
Расследование продолжается.
Напомним, дивеевскую строительную компанию оштрафовали из-за травмирования плотника при строительстве школы.
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