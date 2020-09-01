Нижегородское правительство выступает против песчаного карьера на Дубравной

Место будущего карьера выделено красным четырехугольником
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Правительство Нижегородской области выступает против разработки песчаного карьера на месте существующих лыжных трасс на Дубравной. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.
Песчаный карьер планируется разместить на территории лесного массива площадью 40 гектаров. Ориентировочно, формовочные пески будут добываться там ближайшие 20 лет.
"Решение было принято уполномоченной федеральной структурой без согласования с правительством области. Мы с ним не согласны и сейчас работаем в направлении его пересмотра", - написал он.
В середине июля к главе региона обратился местный житель. Он выразил опасения, что любимый нижегородцами сосновый лес, летом посещаемый для семейного отдыха, а зимой – для катания на лыжах, будет уничтожен.
"Судя по схеме – под карьер будет вырубаться лес в непосредственной близости от балахнинской трассы и от конечной станции автобусов. То есть там, где сейчас гуляют нижегородцы. Неужели не было возможности разрабатывать карьер в другом месте?", - написал он.
Глеб Никитин пояснил, что лицензию на разработку карьера выдали "Приволжскнедра", которые являются "вышестоящим федеральным органом".
"Сейчас мы изучаем этот вопрос со всех сторон, имея ввиду значимость этого места. В ближайшее время доклад будет у меня на столе. Разберемся. Если будут основания - примем меры", - тогда пообещал он.
После этого нижегородцы неоднократно обращались к главе региона в соцсетях с просьбой разобраться с этой проблемой и даже создали петицию. На момент публикации данного текста ее подписали более трех тысяч человек.
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