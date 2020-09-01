Филиалы "Транснефть–Верхняя Волга" стали победителями конкурса "Нижегородская марка качества" Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть–Верхняя Волга"

Центр промышленной автоматизации и Великолукский завод "Транснефтемаш" - филиалы АО "Транснефть–Верхняя Волга" стали одними из победителей конкурса "Нижегородская марка качества" в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Транснефть-Верхняя Волга".

Центр промышленной автоматизации представил на конкурс системы контроля и управления оборудованием магистральных нефтепроводов и измерения показателей качества и количества нефти и нефтепродуктов. Жюри отметило высокую надежность и отказоустойчивость устройства для распределения электроэнергии, и обеспечения аварийной защиты электрооборудования.

Эксперты также высоко оценили эффективность автоматической установки дозирования пенообразователя и пожарных стволов производства завода "Транснефтемаш", отметили в пресс-службе компании.

Конкурс "Нижегородская марка качества" организован министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". Конкурс призван поддерживать нижегородских товаропроизводителей, содействовать повышению их конкурентоспособности и наполнению рынка высококачественными отечественными товарами.

Всего на конкурс было подано 202 заявки от 95 предприятий, 48 товаров и услуг стали лауреатами. Эксперты учитывали качество и экологические характеристики продукции, уровень промышленной безопасности и охраны труда на производстве, а также отзывы потребителей.

Церемония награждения состоялась 3 сентября в Нижнем Новгороде. Дипломы за победу в конкурсе генеральному директору АО "Транснефть–Верхняя Волга" Юрию Левину вручил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

СПРАВКА:

Центр промышленной автоматизации АО "Транснефть Верхняя-Волга" выпускает продукцию в рамках программы импортозамещения ПАО "Транснефть". Центр производит оборудование для нефтегазовой отрасли — шкафы линейной телемеханики и системы автоматики. Новое выпускаемое оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам в соответствии с нормативными требованиями.

Великолукский завод "Транснефтемаш" занимается разработкой, производством и обслуживанием специализированной продукции для строительства, эксплуатации и ремонта объектов магистральных трубопроводов. Завод выпускает более 2,7 тысяч наименований продукции, которая поставляется на объекты организаций системы "Транснефть" и сторонним предприятиям.