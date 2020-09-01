"Возможность досрочного голосования - это очень правильное решение", - Геннадий Рябов Политика

"У нижегородцев есть серьезная мотивация, чтобы пойти голосовать. Меняется состав городской Думы, она заметно омолаживается, приходят активные, деятельные ребята, которых хочется и нужно поддержать. Они уже сейчас многое делают для города и хотят получить законодательное основание для своей деятельности", - сказал председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода, президент филиала ВШЭ, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Геннадий Рябов.

"В период пандемии волонтерские объединения проводили огромную социальную работу. Я рад, что и среди членов Общественной палаты Нижнего Новгорода есть волонтеры, баллотирующиеся в городскую Думу. Сейчас они по закону приостановили свое членство в палате, но я уверен, что, в случае победы на выборах, они останутся такими же ярыми помощниками для горожан", - считает Геннадий Рябов.

"2 сентября началось досрочное голосование. Возможность досрочного голосования, а не в один день, мне кажется очень правильным решением. Мы ее уже опробовали на голосовании за поправки в Конституцию и поняли, что она нижегородцам нравится. Возможности избирателей расширяются: те, кто не может пойти на избирательный участок в выходной день, могут сделать это заранее. Что касается эпидемиологических рисков, то в этом плане вообще не нужно особо тревожиться. Мы уже научились соблюдать меры безопасности: моем руки, надеваем перчатки и маски. На избирательных участках будет строго соблюдаться социальная дистанция и все прочие меры предосторожности. Процесс очень хорошо организован, поэтому риск минимальный", - уверен Геннадий Рябов.