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Происшествия

Случаи наезда на лосей участились в Нижегородской области

04 сентября 2020 13:50  [32] Происшествия

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области

Случаи наезда на лосей участились в Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, за сутки произошло сразу два ДТП с участием этих животных.

В Ветлужском районе, на 25 км дороги Белышево – р.п. Калинина, водитель (стаж 22 года) ехал на Ладе Гранта и не успел увернуться от лося, который вышел на дорогу. В результате, водитель и пассажир пострадали. Женщина-пассажир была госпитализирована, диагноз - закрытый перелом 1,2 шейных позвонков. 

Также ночью 3 сентября на 566 км дороги Москва – Уфа, в Воротынском районе, 25-летний водитель (стаж 6 лет) ехал на автомобиле ВАЗ 21074 и столкнулся с лосем, после чего совершил столкновение еще и с автомобилем Volvo. В результате пострадал водитель отечественного автомобиля.

Напомним, в конце августа водитель сбил двух кабанов в Лысковском районе.

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