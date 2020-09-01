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Бизнес

"Красное Сормово" завершило строительство серии из 11 сухогрузов по контракту с ГТЛК

04 сентября 2020 13:53  [25] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил и спустил на воду 11 сухогруз проекта RSD59, который строился по контракту с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК). Об этом сообщает пресс-служба завода.

Серия из 11 сухогрузов строится в рамках договора между "Красным Сормово" и ГТЛК, который был подписан в марте 2019 года. Построив 11-е судно, судоверфь завершает договор.

Теперь сухогрузу, который получил название "Пола Миропия", предстоит пройти ходовые и швартовые испытания, после чего судно передадут заказчику – компании "Пола Райз".

При спуске судна на воду генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин сказал, что судоверфь в целом за два прошедших года уже построила 20 сухогрузов проекта RSD59. Он напомнил, что сейчас действует опцион между заводом и ГТЛК на строительство еще 20 данных сухогрузов, и в рамках этого опциона на девять судов уже заключены контракты.

СПРАВКА:
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

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