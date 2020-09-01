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Общество

Дума Дзержинска утвердила новые меры соцподдержки граждан

04 сентября 2020 16:26  [51] Общество

Дума Дзержинска утвердила новые меры социальной поддержки граждан на последнем заседании 3 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Они касаются людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также погорельцев.

Теперь школьники из таких семей будут обеспечиваться бесплатными завтраками. Срок действия меры – три месяца.

Помимо этого, на заседании уточнены размеры дохода, которые позволят жителям, утративших из-за пожара свое единственное жилье, получить материальную помощь города. Он установлен на уровне 1,5 прожиточных минимума, тогда как ранее поддержка оказывалась лишь тем, чей доход не превышал одного прожиточного минимума.

Это отражено в решении "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки", изменения внесены в решение городской Думы "Об утверждении положения о социальной поддержке граждан".

"Когда человек попадает в сложное положение, в том числе теряет жилье, важна любая помощь. Мы с коллегами в комиссии по оказанию поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, посчитали важным скорректировать имеющиеся нормы. Принятые решения позволят расширить круг возможных получателей поддержки местного бюджета", - прокомментировала председатель профильного комитета Людмила Кемайкина.

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