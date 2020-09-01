Восточный подъезд к Нижнему Новгороду отремонтировали в рамках нацпроекта БКАД Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Восточный подъезд к Нижнему Новгороду отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отремонтированный участок расположен в Кстовском районе, он берет начало от автомобильной трассы М-7"Волга". В нормативное состояние было приведено 7,8 км дороги.

"Данный участок входит в опорную сеть дорог Нижегородской области и имеет высокую интенсивность движения. Ежедневно здесь проезжает больше 25 тысяч автомобилей. Благодаря тому, что мы привели дорожное полотно в порядок, на этом участке значительно повысилась безопасность дорожного движения", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.