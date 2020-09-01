Здание Художественных промыслов на Б.Покровской хотят преобразовать в Дом НХП
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Здание "Художественных промыслов" на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде хотят преобразовать в Дом НХП, где помимо магазина и тематического музея будут размещены творческие мастерские. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам заместителя председателя правительства, министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, перед 800-летием Нижнего Новгорода необходимо бросить все ресурсы на поддержку народных художественных промыслов.
"Сувенирную продукцию будут увозить с собой гости города. При этом знаковой площадкой станут "Художественные промыслы" на Большой Покровской. Концепцию обновления этого здания планируется разработать c опорой на лучшие советские практики и с учетом всех современных требований дизайна и маркетинга", - сказал он.
Ранее рассматривалась возможность создания перед зданием "Художественных промыслов" площади НХП, где могли бы разместиться творческие мастерские и малые объекты торговли товарами народных художественных промыслов.
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