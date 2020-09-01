Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2020 09:46  [104] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей российской столицы с 873-летием Москвы
05 сентября 2020 00:01  [320] Синоптики ожидают вторую волну бабьего лета в середине сентября
04 сентября 2020 19:26  [455] Нижний сегодня: главные события дня
04 сентября 2020 19:04  [598] Создание парка экстремальных видов спорта на Бору временно приостановлено
04 сентября 2020 18:46  [215] Несколько автобусов перестанут до конца сентября ходить через ул. Страж Революции
04 сентября 2020 18:20  [263] Здание "Художественных промыслов" на Б.Покровской хотят преобразовать в Дом НХП
04 сентября 2020 17:35  [239] Новый сквер создали в Ленинском районе, где была незаконная уличная торговля
04 сентября 2020 17:23  [230] Восточный подъезд к Нижнему Новгороду отремонтировали в рамках нацпроекта БКАД
04 сентября 2020 16:26  [177] Дума Дзержинска утвердила новые меры соцподдержки граждан
04 сентября 2020 16:17  [197] Детскую площадку, стилизованную под военную тематику, установили в Парке Победы Лыскова
Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей российской столицы с 873-летием Москвы

05 сентября 2020 09:46  [104] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

5 сентября 2020 года в Москве проходят торжества по случаю Дня города.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей столицы с 873-летием Москвы.

"Москва является крупнейшим финансовым, интеллектуальным, культурным и туристическим центром страны, динамично развивается, наращивает свой социально-экономический потенциал. На протяжении многих веков нижегородскую землю и Москву объединяют устойчивые исторические, торгово-экономические и культурные связи. От имени нижегородцев и от себя лично сердечно поздравляю столицу с праздником. Желаю городу и его жителям дальнейшего процветания и успехов в любых добрых начинаниях", – подчеркнул Глеб Никитин.

В обращении в адрес мэра города Сергея Собянина глава региона подчеркнул, что вспоминая об успехе народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского, о трудовой доблести города Горького в годы Великой Отечественной войны и о многих других событиях, нижегородцы и москвичи чувствуют единство и сплоченность.

Напомним, 19 августа 2020 года Глеб Никитин и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов по реализации мероприятий в рамках проекта "Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода". В частности, согласно договоренностям Москва окажет помощь в преображении Нижегородского откоса и Александровского сада, которые являются объектами культурного наследия области.

"Сегодня в столице проживает и трудится немало нижегородцев, здесь существует "Нижегородское землячество", открыто представительство регионального правительства. Будучи главным торговым партнером Нижегородской области, Москва окажет колоссальную поддержку столице Приволжья в праздновании 800-летия. Не сомневаюсь, что участие Москвы в подготовке к юбилейным торжествам Нижнего позволит нам сделать предстоящий праздник еще красочнее, интереснее и познавательнее", - заявил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph