Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей российской столицы с 873-летием Москвы Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

5 сентября 2020 года в Москве проходят торжества по случаю Дня города.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей столицы с 873-летием Москвы.

"Москва является крупнейшим финансовым, интеллектуальным, культурным и туристическим центром страны, динамично развивается, наращивает свой социально-экономический потенциал. На протяжении многих веков нижегородскую землю и Москву объединяют устойчивые исторические, торгово-экономические и культурные связи. От имени нижегородцев и от себя лично сердечно поздравляю столицу с праздником. Желаю городу и его жителям дальнейшего процветания и успехов в любых добрых начинаниях", – подчеркнул Глеб Никитин.

В обращении в адрес мэра города Сергея Собянина глава региона подчеркнул, что вспоминая об успехе народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского, о трудовой доблести города Горького в годы Великой Отечественной войны и о многих других событиях, нижегородцы и москвичи чувствуют единство и сплоченность.

Напомним, 19 августа 2020 года Глеб Никитин и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов по реализации мероприятий в рамках проекта "Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода". В частности, согласно договоренностям Москва окажет помощь в преображении Нижегородского откоса и Александровского сада, которые являются объектами культурного наследия области.

"Сегодня в столице проживает и трудится немало нижегородцев, здесь существует "Нижегородское землячество", открыто представительство регионального правительства. Будучи главным торговым партнером Нижегородской области, Москва окажет колоссальную поддержку столице Приволжья в праздновании 800-летия. Не сомневаюсь, что участие Москвы в подготовке к юбилейным торжествам Нижнего позволит нам сделать предстоящий праздник еще красочнее, интереснее и познавательнее", - заявил Глеб Никитин.