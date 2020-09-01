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Общество

Коронавирус за минувшие сутки в Нижегородской области подтвердился еще у 154 человек

05 сентября 2020 15:18  [76] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 154 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно предоставленной информации, выздоровели и были выписаны из медучреждений 135 человек. 4 случая заболевания завершились летальным исходом.

За прошедшие сутки в РФ официально подтверждено 5205 случаев COVID-19.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 020 310 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению – 838 126 человек. Общее число скончавшихся - 17 759 человек.

Напомним, Нижегородская область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

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