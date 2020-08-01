Долгожданный второй этап снятия ограничений по COVID–19 введен в Нижегородской области Общество

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение о переходе на второй этап снятия ограничений в регионе с 7 августа.



До сегодняшнего дня в регионе действовал первый этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Первый этап начал действовать с 19 мая. В целом режим повышенной готовности распространен на территории Нижегородской области с середины марта.

В настоящее время в регионе достигнуты показатели, достаточные для принятия решения о переходе на второй этап в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Мы долго ждали возможности перехода на второй этап. Решение приняли незамедлительно, как только было получено согласование Роспотребнадзора. Ключевым показателем остается коэффициент распространения, который наконец-то достиг необходимых значений. Охват тестированием и наличие свободного коечного фонда у нас превышают необходимые показатели. Это дает возможность планировать дальнейшие шаги", - сказал Глеб Никитин.

На 7 августа коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 0,71.

Второй этап снятия ограничений предусматривает работу:

- объектов розничной торговли с отдельным (уличным наружным) входом и площадью торгового зала до 800 кв.м и уличную торговлю;

- салонов красоты без лицензии на медицинскую деятельность, парикмахерских, СПА-салонов, маникюрных и косметических салонов, соляриев (становится возможной работа без использования видеоаналитики);

- организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях осуществления ухода и присмотра за детьми, с очным присутствием занимающихся (обучающихся) в количестве до 7 человек в закрытых помещениях и до 25 человек на открытых площадках;

- бань, саун, бассейнов;

- фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения (без проведения соревнований с участием зрителей).

Губернатор пояснил, что для тех организаций, чья деятельность пока не возобновляется, продолжат действовать региональные меры поддержки.

"Да, пока не все организации могут приступать к работе. В последнем обновлении указа о режиме повышенной̆ готовности мы расширили второй этап. К сожалению, не получилось включить все, что хотелось бы. Часть бизнеса сможет открыться на третьем этапе. Но вы помните, как много новых послаблений было в рамках первого этапа. Уверен, что скоро нам удастся принять новые решения", - объяснил Глеб Никитин.

Он призвал нижегородцев продолжать избегать мест скопления людей, пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что изменения, касающиеся работы фитнес-клубов, бань и саун, начали действовать еще вчера – 5 августа. Также вчера разрешение на начало работы получили спортивные клубы, туристические и экскурсионные бюро. В банях и саунах одновременно могут находиться не более трех посетителей. Другим вышеперечисленным организациям разрешается проводить мероприятия на открытом воздухе с группами, где присутствует до 15 человек.

Кроме того, вчера Глеб Никитин внес в Указ о режиме повышенной готовности изменения, которые касаются увеличения численного состава спортсменов при одновременном занятии в закрытых помещениях и на открытых площадках.