Артисты нижегородского ТЮЗа сыграли первый спектакль после ограничений из-за COVID-19 Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Закрытая сдача спектакля "Прощай, конферансье!" для сотрудников театра и приглашенных журналистов прошла в нижегородском Театре юного зрителя 4 сентября 2020 года.

Премьера запланирована на 11 сентября - театр впервые после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции откроет свои двери для зрителей.

Артисты ТЮЗа готовили постановку по пьесе Григория Горина к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но пандемия внесла коррективы в планы.

Главный герой спектакля, потомственный конферансье Николай Буркини верит в целебную силу смеха. Изо дня в день он усердно исполняет свою работу – заставляет людей видеть светлое и радостное в жизни. А с ним - эстрадный автор Лютиков и покорные слуги народа – артисты.

У Николая Буркини есть любимая семья: жена, дочь и внук. Но его широкой души хватает и на другую - эстрадную семью. Именно рядом с ней он оказывается в страшный день, когда объявили Войну. Конферансье приходится пожертвовать семейным отдыхом и отправиться из Москвы на гастроли в Минск, где их застает эта страшная новость. А ее, к тому же, нужно еще донести до зрителей. Конферансье приходится мужественно шутить со слезами на глазах.

Казалось бы, война – не место для смеха и веселья. Но именно они оказываются нужны уставшим от смертей солдатам. Одним из основных героев спектакля является девочка Вера, которую конферансье учит смеяться. Постичь это искусство ей удается только на линии фронта. "Здесь либо рыдать, либо шутить, а рыдать уставом запрещено", - говорит она.

Не зная страха и усталости, концертная бригада ездит по линии фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат, пока не оказывается на передовой. И даже в плену, не смотря на потери, артисты сохраняют веру в будущее, стойкость и бодрость духа.

Подвиг, который совершили эти гражданские, огромен. И он не остался забыт – внук Николая Буркини Коляша продолжил трудное дело деда – настраивать зрителей на позитивный лад, несмотря ни на что. Он остается и в сердцах зрителей.

Напомним, что в нижегородском Театре юного зрителя в первую половину театрального сезона планируются четыре премьеры.

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