Коронавирус в Нижегородской области за минувшие сутки обнаружили еще у 153 человек Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 153 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно предоставленной информации, выздоровели и были выписаны из медучреждений 33 человек. 2 случая заболевания завершились смертью инфицированных.

За прошедшие сутки в РФ официально подтверждено 5195 случаев COVID-19.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1025505 случаев коронавирусной инфекции нового типа. За весь период выписано по выздоровлению 840949 человек. Общее число умерших - 17820 человек.