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Общество

Коронавирус в Нижегородской области за минувшие сутки обнаружили еще у 153 человек

06 сентября 2020 12:32  [111] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 153 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно предоставленной информации, выздоровели и были выписаны из медучреждений 33 человек. 2 случая заболевания завершились смертью инфицированных.

За прошедшие сутки в РФ официально подтверждено 5195 случаев COVID-19.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1025505 случаев коронавирусной инфекции нового типа. За весь период выписано по выздоровлению 840949 человек. Общее число умерших - 17820 человек.

Напомним, Нижегородская область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

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