Коронавирус в Нижегородской области за минувшие сутки обнаружили еще у 153 человек

Фото: НИА Нижний Новгород
За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 153 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Согласно предоставленной информации, выздоровели и были выписаны из медучреждений 33 человек. 2 случая заболевания завершились смертью инфицированных.
За прошедшие сутки в РФ официально подтверждено 5195 случаев COVID-19.
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1025505 случаев коронавирусной инфекции нового типа. За весь период выписано по выздоровлению 840949 человек. Общее число умерших - 17820 человек.Напомним, Нижегородская область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+