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Происшествия

Пешехода сбили насмерть в Арзамасском районе

07 сентября 2020 09:18  [81] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пешехода сбили насмерть в Арзамасском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области утром 7 сентября 2020 года.

ДТП произошло на 96 км дороги Нижний Новгород-Саранск. Для ликвидации последствий аварии были привлечены трое спасателей.

Напомним, другой пешеход погиб под колесами легкового автомобиля на трассе Линда-Городец-Заволжье вечером 4 сентября.

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