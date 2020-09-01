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Пешехода сбили насмерть в Арзамасском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области утром 7 сентября 2020 года.
ДТП произошло на 96 км дороги Нижний Новгород-Саранск. Для ликвидации последствий аварии были привлечены трое спасателей.
Напомним, другой пешеход погиб под колесами легкового автомобиля на трассе Линда-Городец-Заволжье вечером 4 сентября.
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