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Политика

"От каждого голоса зависит, насколько работоспособной и активной будет местная депутатская команда", - Артем Кавинов

07 сентября 2020 11:25  [62] Политика

"От каждого голоса зависит, насколько работоспособной и активной будет команда представительных органов власти, как будет жить и развиваться территория", - заявил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов. Он отметил, что в этом году выборы проходят по новым правилам.

Напомним, досрочное голосование по выбору депутатов регионального и муниципального уровней стартовало в Нижегородской области 2 сентября. Региональный избирком обратил внимание избирателей, что на выборах в Единый день голосования, 13 сентября, можно будет проголосовать только на избирательном участке по месту жительства.

"Уже со 2 сентября стартовало досрочное голосование, а это значит, у каждого есть возможность принять участие в нем, выбрав определенное время. Чем больше жителей смогут проголосовать, заполнив свой избирательный бюллетень, тем более объективным будет общий результат. Кроме того, досрочное голосование позволяет проводить процедуру с максимальным соблюдением всех правил безопасности. Конечно, особая ответственность ложится на избирательные комиссии, наблюдателей, которые должны обеспечить 100-процентную легитимность выборного процесса, не ослаблять внимание и учитывать все тонкости и нюансы процедуры голосования", - сказал Артем Кавинов.

Он также обратил внимание на то, что это масштабные выборы.

"Именно муниципальные депутаты, депутаты сельсоветов первыми реагируют на изменение ситуации на территориях, они ближе всего к избирателям и дают самую актуальную обратную связь по новым законодательным инициативам. Поэтому очень важно всем избирателям своих кандидатов по возможности послушать на встречах и составить мнение на основе объективных фактов", - подчеркнул депутат Госдумы.

Артем Кавинов акцентировал внимание на выборах в Думу областного центра.

"Следующий год для Нижнего Новгорода – юбилейный. Уже сегодня начинают реализовываться масштабные планы по благоустройству, приведению в порядок города. Например, в нашем округе сормовичи уже вошли в серьезную историю строительства транспортной развязки на Циолковского. Все мы заинтересованы в полезном и качественном результате. И думаю, вопросы общественного, депутатского контроля, взаимодействия и сотрудничества с исполнительной властью будут ключевыми", - добавил депутат.

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