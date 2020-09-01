Стартовал конкурс на разработку лучшего проекта стелы "Город трудовой доблести" Общество

Стартовал всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы "Город трудовой доблести". Организатором конкурса выступает "Российское военно-историческое общество", сообщили в нижегородском региональном отделении "Единой России".

Заявки принимаются до 10 декабря 2020 года. До 25 декабря экспертная комиссия подведет итоги. Участниками конкурса могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы, отдельные мастера и творческие коллективы.

Секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородских архитекторов, скульпторов, дизайнеров, художников принять участие в конкурсе.

"В Нижегородской области живет очень много талантливых людей, которые чтят родную историю. Нижегородцы нередко становятся победителями и финалистами различных творческих конкурсов. Рассчитываю, что от региона и в этот раз будет немало интересных заявок", - отметил Глеб Никитин.

Архитектурно-художественное решение должно содержать изображение герба города и текста указа президента РФ о присвоении звания "Город трудовой доблести", а также учитывать возможность изменения этих параметров для каждого конкретного города. Подробную информацию о проведении конкурса и условиях участия можно узнать на сайте http://pm.histrf.ru, в разделе "Конкурсы".

"В ходе голосования нижегородцы выбрали Благовещенскую площадь для установки стелы. Это знаковое место для города, объединяющее 8 веков его истории. Уверен, что оно может стать для авторов важным источником вдохновения", - добавил Глеб Никитин.

Почти 92 тысячи нижегородцев приняли участие в голосовании по выбору места для установки памятной стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Напомним, большинство выбрали Благовещенскую площадь для установки стелы.

Напомним, 2 июля президент, в ходе заседания организационного комитета "Победа", заявил о присвоении 20 городам страны, в числе которых и Нижний Новгород, почетного звания "Город трудовой доблести".

С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" выступило региональное отделение "Единой России". Было собрано более 846 тысяч подписей.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В годы войны Горький стал ключевым центром оборонной промышленности. Здесь был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.