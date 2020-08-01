Большинство нижегородцев выбрали Благовещенскую площадь для стелы "Город трудовой доблести" Общество

Большинство нижегородцев выбрали Благовещенскую площадь для установки стелы "Город трудовой доблести". Итоги голосования опубликованы на сайте занижний.рф.

Ранее на портале было предложено пять вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), "Парк Победы", Комсомольская площадь и остров "Гребневские пески". Голосование проходило до 15 августа.

За Благовещенскую площадь свой голос отдали 22 977 человек, за "Парк Победы" – 19 644 человека, за Комсомольскую площадь – 17 833 человека, за площадь Революции – 16 403 человека, за остров "Гребневские пески" – 15 050 человек.

После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы. Работы архитекторов будет оценивать специальная экспертная комиссия. Лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение. В соответствии с проектом, одобренным жителями, и будет изготовлена стела, которую установят в Нижнем Новгороде в следующем году, сказал ранее губернатор Глеб Никитин.