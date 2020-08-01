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Общество

Большинство нижегородцев выбрали Благовещенскую площадь для стелы "Город трудовой доблести"

18 августа 2020 14:46  [34] Общество

Фото: с сайта занижний.рф

Большинство нижегородцев выбрали Благовещенскую площадь для установки стелы "Город трудовой доблести". Итоги голосования опубликованы на сайте занижний.рф.

Ранее на портале было предложено пять вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), "Парк Победы", Комсомольская площадь и остров "Гребневские пески". Голосование проходило до 15 августа.

За Благовещенскую площадь свой голос отдали 22 977 человек, за "Парк Победы" – 19 644 человека, за Комсомольскую площадь – 17 833 человека, за площадь Революции – 16 403 человека, за остров "Гребневские пески" – 15 050 человек.

После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы. Работы архитекторов будет оценивать специальная экспертная комиссия. Лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение. В соответствии с проектом, одобренным жителями, и будет изготовлена стела, которую установят в Нижнем Новгороде в следующем году, сказал ранее губернатор Глеб Никитин.

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