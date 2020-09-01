Цифровой хаб создадут в рамках "Цифрового прорыва" в Нижнем Новгороде для IT-решений ключевых проблем Общество

IT-решения ключевых проблем будут разработаны в рамках "Цифрового прорыва" в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы мероприятия.

Отметим, что в Нижнем Новгороде с 12 по 14 сентября пройдет второе соревнование регионального этапа всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". В рамках хакатона IT-специалисты со всего Приволжского Федерального округа будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты и трекеры федеральных округов будут оценивать их из специального цифрового медиа-хаба. Лучшие решения в дальнейшем будут реализованы. В рамках регионального полуфинала конкурса пройдет серия деловых мероприятий, посвященных цифровому развитию региона, ключевым трендам, диджитализации бизнеса и государства.

"Цифровой прорыв" — это проект президентской платформы «Россия - страна возможностей», крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое не только формирует сильный кадровый резерв страны, но и ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона, отмечается в пресс-релизе.

Топ регионов Приволжского федерального округа возглавляют Нижегородская и Самарская области, республика Татарстан, Пермский край, республика Башкортостан.

На территории Центра инновационного развития ННГУ им. Н.И. Лобачевского будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией. В нем будет организована командная работа трекеров и экспертов конкурса, которые будут помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания. Команды будут соревноваться дистанционно, разрабатывая продукты для 9 кейсов от организаций-партнеров конкурса: АО “Почта России”, ПАО “Россети”, “Газпромбанк”, ПАО “Ростелеком”, Госкорпорации Росатом, “Газпром-медиа”, администрации Нижнего Новгорода, Перми, Самары и др. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – геоинформационная система и искусственный интеллект, система диагностики ЛЭП, финансы, семья, образование, инфраструктура, связь и другие актуальные тематики.

"Цифровой прорыв" — всероссийский конкурс для IT-специалистов, флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. В настоящий момент в конкурсе уже зарегистрировались более 24 тысяч человек.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.