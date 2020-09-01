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Общество

Сквер "Звезда" благоустроили в Нижнем Новгороде

07 сентября 2020 15:56  [93] Общество

Фото: пресс-служба администрации города

Сквер "Звезда" на улице Бекетова открылся после благоустройства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города.

Подрядчик решил не ликвидировать существующий в сквере детский игровой комплекс, который сделан из прочной лиственницы. Конструкцию просто отремонтировали и покрасили.

В сквере также проложили дорожки на месте уже вытоптанных тропинок. Недалеко от храма сделали беседку для фотосессий и зону тихого отдыха с белым садом.

На территории сквера высадили молодые деревья и кустарники с цветниками. Оборудовали площадку для выгула собак, по периметру сквера проложили беговую дорожку.

Помимо этого, в сквере, где никогда не было освещения, сейчас поставили 36 фонарей.

"Каждая территория, которая благоустраивается в этом году, имеет свою изюминку. Так получается, потому что в проектировании принимают активное участие жители", - сказал исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

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