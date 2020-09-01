Роскосмос хочет создать комплекс сжигания ТБО плазмотронами в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Входящий в состав Роскосмоса центр им. Келдыша хочет создать комплекс сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) с помощью плазмотронов в Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра Владимир Кошлаков.

Владимир Кошлаков пояснил, что центр им. Келдыша разработал и использует плазмотроны для получения высокотемпературных газов при температурах свыше +4000-5000°.

Такие устройства обычно используются Роскосмосом при моделировании работы ракетных двигателей или входа космических аппаратов в верхние слои атмосферы.

"Эти технологии можно использовать практически – сжигать твердые коммунальные отходы", – рассказал Владимир Кошлаков.

Он добавил, что таким образом можно также уничтожать отходы повышенной опасности. При этом выделяемые при сгорании мусора газы предлагается использовать для вращения турбин, вырабатывающих электричество.

По словам руководителя, в настоящее время центр ведет переговоры с правительством Нижегородской области об использовании плазмотронов для сжигания ТБО на территории региона.