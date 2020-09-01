"Досрочные выборы предоставляют возможность проголосовать большему числу граждан", - Соломон Апоян Политика

Директор Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, сопредседатель РО ОНФ Соломон Апоян прокомментировал преимущества досрочного голосования, которое в Нижегородской области стартовало 2 сентября.

"Формат досрочного голосования, думаю, удобен для всех, кому часто приходится бывать в командировках, в том числе и для меня. Не всегда мы можем оказаться на своих избирательных участках в день голосования, но в течение недели время обязательно найдем. Поэтому досрочные выборы предоставляют возможность проголосовать как можно большему числу граждан", - считает он.

"Мотивация идти на выборы 13 сентября для нижегородцев, что называется, лежит на поверхности. Раньше не было городских программ по благоустройству городской среды, дворов, скверов - теперь деньги на их реализацию выделяются из федерального, областного и городского бюджета. Значит, от жителей должны быть представители в лице депутатов, которые будут отстаивать наши интересы. Депутаты каждого округа будут добиваться, чтобы больше денег вкладывалось в развитие территорий. Реализовывать проекты благоустройства придется совместными усилиями избранников народа и избирателей", - отметил Соломон Апоян.

Также он подчеркнул, что на избирательных участках будут строго соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности.

"Что касается мер безопасности в условиях угрозы коронавируса, то на избирательных участках они обеспечиваются на высшем уровне: термометрия, одноразовые маски и перчатки, ручки. Во время голосования по поправкам в Конституцию не было ни одного случая заражения COVID-19. Так что и 13 сентября рисков для здоровья избирателей нет", - уверен Соломон Апоян.