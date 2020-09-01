Последние новости рубрики Политика
08 сентября 2020 11:12  [76] "Досрочные выборы предоставляют возможность проголосовать большему числу граждан", - Соломон Апоян
08 сентября 2020 10:29  [108] "Сотрудники финансового сектора Нижегородской области всегда отличались высочайшим профессионализмом", - Глеб Никитин
08 сентября 2020 09:15  [115] "Профессия финансиста во все времена заслуженно пользовалась почетом и уважением", - Евгений Лебедев
07 сентября 2020 14:18  [260] "Избирательные участки работают с соблюдением всех мер безопасности", - Маргарита Красилевская
07 сентября 2020 11:25  [370] "От каждого голоса зависит, насколько работоспособной и активной будет местная депутатская команда", - Артем Кавинов
06 сентября 2020 13:19  [521] "Надеюсь, что избиратели понимают степень своей ответственности за наше общее будущее", - Оксана Кислицына
06 сентября 2020 11:52  [536] Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведет личный прием граждан 29 сентября 2020 года
06 сентября 2020 10:16  [485] "Досрочное голосование позволяет соблюсти все эпидемиологические меры и обезопасить избирателей", - Елена Ленина
06 сентября 2020 09:31  [307] "Нефтегазовая отрасль является локомотивом для отечественной экономики", - Евгений Лебедев
05 сентября 2020 13:11  [298] "К выборам депутатов всех уровней власти мы готовы", - Валентина Цывова
Политика

"Досрочные выборы предоставляют возможность проголосовать большему числу граждан", - Соломон Апоян

08 сентября 2020 11:12  [76] Политика

Директор Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, сопредседатель РО ОНФ Соломон Апоян прокомментировал преимущества досрочного голосования, которое в Нижегородской области стартовало 2 сентября.

"Формат досрочного голосования, думаю, удобен для всех, кому часто приходится бывать в командировках, в том числе и для меня. Не всегда мы можем оказаться на своих избирательных участках в день голосования, но в течение недели время обязательно найдем. Поэтому досрочные выборы предоставляют возможность проголосовать как можно большему числу граждан", - считает он.

"Мотивация идти на выборы 13 сентября для нижегородцев, что называется, лежит на поверхности. Раньше не было городских программ по благоустройству городской среды, дворов, скверов - теперь деньги на их реализацию выделяются из федерального, областного и городского бюджета. Значит, от жителей должны быть представители в лице депутатов, которые будут отстаивать наши интересы. Депутаты каждого округа будут добиваться, чтобы больше денег вкладывалось в развитие территорий. Реализовывать проекты благоустройства придется совместными усилиями избранников народа и избирателей", - отметил Соломон Апоян.

Также он подчеркнул, что на избирательных участках будут строго соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности.

"Что касается мер безопасности в условиях угрозы коронавируса, то на избирательных участках они обеспечиваются на высшем уровне: термометрия, одноразовые маски и перчатки, ручки. Во время голосования по поправкам в Конституцию не было ни одного случая заражения COVID-19. Так что и 13 сентября рисков для здоровья избирателей нет", - уверен Соломон Апоян.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph