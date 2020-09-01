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Общество

Глава нижегородского минобразования Сергей Злобин переболел коронавирусом

08 сентября 2020 11:28  [75] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Он рассказал, что проходил лечение в стационаре инфекционной больницы №2. Врачи диагностировали у министра поражение легких и констатировали негативную динамику. Однако, через две недели ему удалось восстановиться.

"Вчера был первый рабочий день "в кабинете". Спасибо коллегам в образовании и в других сферах. Все оперативные вопросы августовского форума, приемки школ и Дня Знаний смогли решить в режиме звонков и ВКС (видеоконференцсвязи). Первый раз встречал 1 сентября не в школе", - написал Сергей Злобин.

Напомним, что 25 августа Сергей Злобин в формате видеосвязи провел общегородское родительское собрание, на котором обсуждались вопросы организации обучения, праздничных линеек и соблюдения санэпидемтребования.

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