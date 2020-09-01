Минтруд назвал праздничные и выходные дни в 2021 году Общество

Минтруд назвал праздничные и выходные дни в 2021 году. График опубликован на сайте министерства труда и соцзащиты России.

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов, добавили в Минтруде.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

12 по 14 июня;

4 по 7 ноября;

31 декабря (минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем).

Напомним, по Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в Россиии являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.