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Общество

Минтруд назвал праздничные и выходные дни в 2021 году

08 сентября 2020 12:46  [99] Общество

Минтруд назвал праздничные и выходные дни в 2021 году. График опубликован на сайте министерства труда и соцзащиты России.

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов, добавили в Минтруде.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
12 по 14 июня;
4 по 7 ноября;
31 декабря (минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем).

Напомним, по Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в Россиии являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.

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