НПАТ не готов отказаться от работы кондукторов в пользу валидаторов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сегодня в Нижнем Новгороде нет условий для быстрого перехода к режиму самообслуживания, считают в МП "Нижегородпассажиравтотранс".

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" на предприятии, что до 30% поездок в наземном пассажирском транспорте города оплачивается наличными денежными средствами.

Кроме того, сложности возникают в том, что контрольно-ревизионная служба не наделена полномочиями по составлению протоколов об административных нарушениях за неоплату проезда в пассажирском транспорте. Для этого требуется внесение изменений в КОАП Нижегородской области.

Напомним, работа валидаторов, установленных в нижегородских автобусах, вызывает вопросы у пассажиров. Некоторые устройства долгое время замотаны пленкой для их защиты на время установки нового программного обеспечения. Другие - не выдают билеты и чеки, которые бы позволили подтвердить оплату проезда. Кондукторы требуют от пассажиров либо оплаты проезда в их присутствии, что лишает смысла использования устройства; либо просят оплатить проезд повторно.