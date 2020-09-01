Валидаторы в нижегородских автобусах закрыли пленкой для установки программного обеспечения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Валидаторы в некоторых нижегородских автобусах закрыли пленкой для установки нового программного обеспечения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородпассажиравтотранс".

Оказалось, что программное обеспечение официально аккредитованных на территории Нижегородской области операторов автоматизированных систем оплаты проезда (АСОП) было не адаптировано под валидаторы, установленные в вышедших на линию в конце 2019 года автобусах. Оплатить проезд можно было только бесконтактной банковской картой или смартфоном. Оплата проезда транспортными картами, включая льготные, на данных терминалах была невозможна.

"В настоящее время часть валидаторов отправлена на переоснащение: устанавливается новое программное обеспечение и дополнительное оборудование. На этот период терминалы закрыли пленкой для их защиты от возможных повреждений", - рассказали в НПАТ.

Отметим, что в настоящее время стационарные валидаторы в общественном транспорте не выдают билеты и чеки об оплате проезда, которые бы позволили подтвердить оплату проезда. Из-за этого они практически не используются пассажирами. Кондукторы требуют от пассажиров либо оплаты проезда в их присутствии, что лишает смысла использования устройства; либо просят оплатить проезд повторно.

Напомним, в январе 2020 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что продолжает дорабатывать вопрос о работе валидаторов, которые установлены в муниципальных автобусах, но не выдавали билеты и чеки об оплате проезда.

Ранее сообщалось, что нижегородский дептранс планирует установить валидаторы в автобусах, трамваях и троллейбусах до конца 2019 года. Для этого необходимо закупить 1 412 валидаторов - по два на один автобус.

Напомним, в начале 2016 года администрация Нижнего Новгорода планировала перевести порядка 200 автобусов до конца года на бескондукторную систему оплаты проезда. Первые стационарные терминалы оплаты проезда (валидаторы) были установлены в муниципальном транспорте в июле 2015 года (в автобусах по шести маршрутам), потом их демонтировали.