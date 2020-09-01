Глеб Никитин поздравил посла Бразилии в России с Днем независимости Республики Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление в адрес Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Товара да Силва Нунеса в связи с национальным праздником. 7 сентября жители Бразилии отметили День независимости Республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в поздравительной телеграмме глава региона пожелал послу и всем жителям Бразилии мира, добра, здоровья и благополучия.

По словам Глеба Никитина, сотрудничество Нижегородской области и Бразилии развивается на протяжении многих лет.

"Бразилия - один из ключевых партнеров Нижегородской области среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна по объему товарооборота. Это 30% от общего объема торговых операций с данными государствами. Нижегородские предприятия традиционно экспортируют в Бразилию продукцию химической промышленности, в том числе органические химические соединения, а также изделия из бумаги и картона", - сообщил губернатор Нижегородской области.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области напомнили, что посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес посетил презентацию потенциала Нижегородской области для стран Латинской Америки и Карибского бассейна в инвестиционной, научно-промышленной, культурной сфере, а также в сфере информационных технологий, которая состоялась в ноябре 2019 года в Москве.

"По итогам мероприятия была достигнута договоренность о проведении бизнес-миссии деловых кругов государств Латинской Америки и стран Карибского бассейна, включая Бразилию, на территории Нижегородской области. Надеемся, что в ближайшем будущем, когда эпидемиологическая обстановка в стране и мире наладится, это станет возможным", – отметил Глеб Никитин.