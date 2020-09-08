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Общество

Еще пять нижегородских школ ввели карантин по коронавирусу

08 сентября 2020 17:45  [224] Общество

Еще пять школ Нижегородской области ввели карантин по коронавирусу. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

По информации на 8 сентября, на карантин закрывается пять классов в пяти школах региона. Четыре из них находится в Нижнем Новгороде.

С сегодняшнего дня на карантине находится один из начальных классов школы №44 в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования администрации города.

Закрытие класса осуществлено в соответствие с предписанием Роспотребнадзора. Ученик 2 класса находился в контакте с заболевшим родственником.

В департаменте добавили, что с 1 сентября этот ребенок школу не посещал. Класс будет находиться на карантине до вынесения постановления об отмене.

В министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области агентству рассказали, что с завтрашнего дня карантин также вводится в одном классе школы №1 Арзамаса, школы №126 Автозаводского района, школы №51 Канавинского района и школы №22 Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Выксе на карантин закрыли школу №6. По данным на 7 сентября, там выявлены случаи подозрений на коронавирусную инфекцию. "Поверьте, решение принято обоснованно на основании анализа карты контактов", - прокомментировал в соцсети Сергей Злобин.

 

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