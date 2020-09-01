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Общество

Школу в Выксе закрыли на карантин по коронавирусу

07 сентября 2020 11:43  [55] Общество

Школу в Выксе закрыли на карантин по коронавирусу. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным на 7 сентября в школе № 6 выявлены случаи подозрений на  инфекцию. В связи с этим и был установлен дистанционный режим работы. Всего в школе 952 ученика.

При выявлении подозрений на коронавирус сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно организуют мероприятия, которые согласованы с министерствами образования и здравоохранения области, и принимают решение о режимах дальнейшей работы организации либо отдельного коллектива.

Ситуация находится на контроле управления и профильных министерств.

Напомним, с 18  марта школьники были отправлены на преждевременные каникулы,  по завершении которых они перешли на домашнее обучение. 

С 25 августа Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми с 1 сентября образовательный процесс в школах, колледжах и вузах организован в очной форме.

Однако образовательные организации работают с определенными требованиями:

- при возможности за каждым классом (группой) закрепляют отдельное учебное помещение;

- общение учащихся из разных классов (групп) во время перемен минимизировано;

- учащимся не разрешают скапливаться в холлах, коридорах, при входе в классы, аудитории;

- контролируется масочный режим в учебных аудиториях и лекционных залах.

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