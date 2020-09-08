Нижегородский минстрой прокомментировал строительство ЖК "Новинки Smart City" Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Мудров прокомментировал строительные работы на объектах ЖК "Новинки Smart City".

Он сказал, что "в целом все выполняется в соответствии с утвержденным графиком" и сейчас два дома - №14 и №15 – уже готовятся к вводу в эксплуатацию.

Напомним, что строительство некоторых домов идет с отставанием графика и подрядчику было рекомендовано увеличить число рабочих на объектах.

"Как нас заверил подрядчик, в настоящее время на строительной площадке продолжается мобилизация работ для завершения строительства в установленные сроки. Несмотря на снижение интенсивности, достройка не прекращалась. До конца года обещают завершить строительно-монтажные работы на всех девяти оставшихся домах. В первом квартале 2021 года останется только благоустроить территорию", - добавил замминистра.

По информации ведомства, сейчас на площадке работают 180 специалистов, которые используют девять единиц техники.

В домах №14 и №15 продолжаются фасадные и внутренние отделочные работы. В домах №16 и №17 приступили к отделке и монтажу входных и межкомнатных дверей, параллельно в домах с №16 по №19 ведутся работы по устройству фасадов, по монтажу светопрозрачных конструкций, по каменной кладке, а также по монтажу вводно-распределительных устройств и индивидуального теплового пункта.

Дома №14 и №15 планируется сдать в эксплуатацию в октябре. При этом в домах №№20, 21 и 22 ведется подготовка к демонтажу фасадов, выполненных обанкротившимся застройщиком из горючих материалов.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, изначально срок завершения строительства и восстановления прав участников долевого строительства ЖК "Новинки Smart City" был предусмотрен в 2022 году. Однако позже сроки ввода домов в эксплуатацию были сокращены до 2021 года.