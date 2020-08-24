Утверждены новые сроки завершения строительства девяти домов в ЖК "Новинки Smart City" Общество

Утверждены новые сроки завершения строительства девяти домов в ЖК "Новинки Smart City". Об этом стало известно в ходе совещания под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова. В нем приняли представители Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и застройщика, а также инициативная группа дольщиков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в жилом комплексе продолжается достройка двух домов - №14 и №15. В них уже проведены все внутренние инженерные коммуникации, заканчиваются фасадные работы, началась внутренняя отделка. Их планируется сдать в эксплуатацию осенью. Также наращиваются производственные мощности при строительстве 7 домов - с №16 по №22. Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец 2020 года.



"Чуть сдвинулись сроки сдачи в эксплуатацию двух домов. Изначально планировалось закончить их строительство в августе, но пришлось перенести на сентябрь. На данный момент в зданиях ведется внутренняя отделка. Также с представителями Фонда и застройщиком мы утвердили сроки завершения строительства еще семи домов – это конец 2020 года. Чтобы выдержать сроки, мы рекомендовали подрядчику увеличить число рабочих на объекте, а также предусмотреть посещение инициативной группы дольщиков стройплощадки", - рассказал Сергей Морозов.

Напомним, 1 июля 2020 года в ЖК "Новинки Smart City" были введены в эксплуатацию два дома - №8 и №10, куда переехали 126 человек.

Ранее сообщалось, что две новые школы и детский сад построят в Новинках в 2021 году. На сайте госзакупок было размещено три аукциона на строительство школы на 550 мест, школы на 1500 мест и детского сада на 320 мест. Все они будут располагаться в поселке Новинки.

СПРАВКА:

ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в стране, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Права всех 1,8 тысяч дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.

Участниками долевого строительства ЖК "Новинки Smart City" стали почти 2 тысячи человек. Из 34 домов первой очереди жилого комплекса было начато строительство 25. Первоначально срок ввода домов в эксплуатацию был установлен на четвертый квартал 2015 года, но тогда стройка была заморожена.

В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы.