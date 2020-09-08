Депутаты ЗС НО обозначили приоритеты бюджетной политики на 2021 год Экономика

Внеочередное дистанционное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам в режиме видео-конференц-связи прошло 8 сентября. Депутаты рассмотрели основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Учитывая высокую неопределенность в оценке последствий сложной экономической ситуации в 2020 году из-за пандемии коронавируса, основной задачей будет формирование реалистичного прогноза поступления доходов, недопущения новых финансово необеспеченных расходов.

В среднесрочной перспективе сохраняются следующие приоритеты бюджетных расходов:

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных указами президента РФ;

- реализация мер социальной поддержки населения, в том числе путем расширения практики социальных контрактов;

- обеспечение вывода граждан из сложной жизненной ситуации, в том числе за счет повышения адресности предоставления мер социальной поддержки, содействия занятости;

- поддержка семей, имеющих детей;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа, реализация других жилищных программ, действующих в Нижегородской области;

- софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области;

- реализация государственных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики Нижегородской области, в том числе поддержки приоритетных отраслей экономики, а также малого бизнеса;

- реализация мер по обеспечению доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан, учащихся, студентов;

- реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности;

- реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды.

"Бюджет на 2021 год формируется в непростой экономический период. Тем не менее, для нас важно, чтобы это был все-таки не "бюджет преодоления", а "бюджет развития". 2021 год – год 800-летия Нижнего Новгорода, и подготовка к столь значимому событию – тоже один из наших бюджетных приоритетов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сказала, что налоговая политика правительства области на следующий год будет направлена на обеспечение поступления всех доходных источников в бюджет в запланированных объемах.

"Это будет достигаться за счет налогового стимулирования деловой активности в регионе, привлечения инвестиций, господдержки приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества с организациями, формирующими налоговый потенциал региона. Мы рассчитываем, что принимаемые на региональном уровне меры позволят нам в 2021 году выйти на докризисный уровень", - добавила Ольга Сулима.

По процедуре документ сначала рассматривается на бюджетном комитете и после этого вносится на рассмотрение правительства области. На заседании 8 сентября депутаты внесли ряд дополнительных предложений.

"Например, мы предложили конкретизировать в цифрах размер безопасного уровня государственного долга на следующий год. Мы предлагаем дополнительно включить раздел "Меры бюджетной и налоговой поддержки на региональном уровне отраслей экономики, наиболее пострадавших от ограничительных мер в текущем году". Мы надеемся, что по оптимистичному сценарию ограничения могут закончиться в этом году, но даже если так будет, последствия от них сохранятся. Поэтому мы просим правительство посмотреть и сформулировать, есть ли видение возможностей на региональном уровне в будущем году продолжить реализацию существующих мер или добавить новые меры налоговой, бюджетной поддержки пострадавших отраслей. На мой взгляд, чем раньше мы дадим такие ориентиры для предприятий области, тем более эффективно они смогут использовать эти механизмы. Также мы поддержали поправку коллег из комитета по социальным вопросам, касающуюся индексации социальных выплат. Правительство ее также одобрило. Хочу отметить, что теперь это не только направление региональной бюджетной и налоговой политики, но и обязанность государства в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию РФ", - подчеркнул Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области-2020 пополнился почти на 10 млрд рублей после поправок в августе.