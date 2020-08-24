Бюджет Нижегородской области пополнится почти на 10 млрд рублей Экономика

Бюджет Нижегородской области пополнится почти на 10 млрд рублей. Соответствующие изменения депутаты одобрили на заседании Законодательного собрания региона 27 августа 2020 года.

В соответствии с законопроектом, поступления из федерального бюджета будут увеличены на 9 млрд 799 млн рублей. Ранее сообщалось, что федерация безвозмездно выделит Нижегородской области почти 10 млрд рублей.

Основные доходы бюджета:

3 млрд 525 млн рублей – это дотация для возмещения потерь по налоговым и неналоговым доходам;

2 млрд 761 млн рублей – средства на выплаты стимулирующего характера медработникам, работающим с коронавирусными пациентами;

962,9 млн рублей – средства на выплаты пособий по безработице;

645,7 млн рублей – на сокращение доли загрязненных сточных вод;

329,4 млн рублей – на ликвидацию Шуваловской свалки;

316,7 млн рублей – на строительство детского сада в Сормовском районе на пр.Кораблестроителей (236,5 млн рублей) и обеспечение бесплатных земельных участков инфраструктурой для многодетных семей под строительство частных домов в Павлове (80 млн рублей);

178 млн рублей – на пособия по безработице;

71,8 млн рублей – на выплату пособий в случае временной нетрудоспособности;

76,4 млн рублей – на реализацию допмероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Расходы бюджета будут увеличены на 8 млрд 996 млн рублей. Полученные средства в основном распределят следующим образом:

300 млн рублей - направят на лекарства для льготников;

250 млн рублей - на увеличение резервного фонда правительства области;

224 млн рублей – на проведение ремонтных работ и благоустройство Нижегородского кремля к 800-летию города;

57,2 млн рублей - на предоставление субсидий по сносу аварийных расселенных домов к юбилею города;

51,3 млн рублей - на возмещение транспортным предприятиям недополученных доходов из-за пандемии;

50,6 млн рублей - на строительство автостанции в с. Дивеево для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров";

25,5 млн рублей - на снос сараев к юбилею города;

12,9 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации по капремонту фасадов и крыш в многоквартирных домах - объектах культурного наследия.

С учетом предлагаемых августовских изменений основные параметры областного бюджета на 2020 год составят:

доходы: 203 млрд 435 млн рублей (увеличены на 9 млрд 173 млн рублей);

расходы: 222 млрд 764 млн (увеличены на 8 млрд 996 млн рублей);

дефицит: 19 млрд 329 млн рублей.

"Среди основных направлений расходования бюджетных средств – выплаты нашим медицинским работникам, которые до сих пор продолжают работать в красных зонах ковидных госпиталей. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на расселение аварийного жилого фонда. Таким образом, жизнь продолжается, мы строим детские сады, направляем дополнительные средства на поддержку многодетных семей, продолжаем поддерживать предприятия общественного транспорта и выделяем дополнительные средства для их полноценной работы", - отметила и.о. председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Приближающееся 800-летие Нижнего Новгорода – мощный импульс для развития города. Впервые реализуется столь масштабная инфраструктурная программа - "Город 800". К юбилею будут обновлены ключевые городские пространства – парки и скверы, площади и набережные. Это и благоустройство главного символа города – Нижегородского кремля, и самого первого общественного парка в историческом центре – Александровского сада, преображение главной улицы – Большой Покровской - и многих других территорий. Юбилей должен запомниться такими яркими проектами и оставить после себя материальное наследие для будущих поколений", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.