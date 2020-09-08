Штормовой ветер надвигается на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в течение 9 сентября.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в городе ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Это неблагоприятное погодное явление и станет причиной ЧС, поскольку сильный ветер может оборвать линии электропередачи и связи, стать причиной нарушения работы объектов ЖКХ, обрушить слабоукрепленные или широкоформатные конструкции, в том числе строительные краны.

Кроме того, ветер может вырвать и повалить деревья со слабой корневой системой.